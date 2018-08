75 van 76 passes Wijnaldum komen aan: ‘We hebben nooit aan hem getwijfeld’

Jürgen Klopp is lovend over de vorm van Georginio Wijnaldum. De middenvelder van Liverpool maakte zaterdag een uitstekende indruk tijdens de 1-0 zege op Brighton & Hove Albion in de Premier League. The Guardian beschreef Wijnaldum na de wedstrijd als de 'dominante kracht' op het middenveld; pas in de 80ste minuut verstuurde de Oranje-international zijn eerste en enige mislukte pass op een totaal van 76.

Wijnaldum blijft spelers als aanvoerder Jordan Henderson en zomeraankoop Fabinho voor in de pikorde. Van tevoren had niet iedereen dat verwacht: Engelse media speculeerden zelfs over een vertrek van Wijnaldum vanwege een dreigend gebrek aan speeltijd. Dit seizoen miste hij echter nog geen minuut. "Het was vanaf het begin al duidelijk. Hendo heeft geen lange vakantie gehad en Fabinho zou tijd nodig hebben om te settelen, dus Gini was altijd een van de kandidaten om te spelen", legt Klopp uit.

"Hij kan op allebei hun posities uit de voeten. In de voorbereiding was hij fantastisch als nummer 8. Als '6' was hij goed, maar als '8' uitmuntend. Daarom hebben we nooit twijfels gehad over of hij dat aankon", vervolgt de Duitser in de Engelse pers. "Ze vullen die rol allemaal iets anders in, maar als we niet verdedigen als een team, dan komen Hendo, Fabinho en Gini allemaal niet goed tot hun recht. Dan worden de ruimtes gewoon te groot. Dat is niet te doen."

"Maar als we goed verdedigen, dan komt het goed", voegt Klopp daaraan toe. Hij noemt Henderson, Fabinho en Wijnaldum stuk voor stuk goede voetballers. Wijnaldum kan niet alleen op meerdere posities uit de voeten, maar kan op het veld volgens Klopp ook 'meerdere rollen' spelen. "Het is belangrijk dat je beseft dat je niet per se de bal moet volgen of komt teruglopen van achter de verdediging van de tegenstander, als genoeg andere jongens dat doen. We hebben een paar rustige spelers nodig op het veld. Gini kan zo switchen van de ene naar de andere mindset."