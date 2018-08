‘PSV aast op contractverlengingen en gaat mogelijk nog transfermarkt op’

PSV versterkte zich deze zomer al met, de meteen aan VVV-Venlo terug verhuurde, Lars Unnerstall, Trent Sainsbury, Nick Viergever, Angeliño, Denzel Dumfries en Ryan Thomas en daar blijft het mogelijk niet bij. Laatstgenoemde liep deze week op de training namelijk een zware knieblessure op, waardoor de Eindhovenaren zich mogelijk genoodzaakt zien een extra middenvelder aan te trekken.

Het Eindhovens Dagblad meldt vrijdagochtend dat er donderdag binnen de club een topoverleg is geweest met een aantal scouts over een eventuele nieuwe impuls aan de selectie. De regerend landskampioen leek met de komst van Thomas klaar te zijn op de transfermarkt, maar gaat nu mogelijk toch weer de portemonnee trekken. Namen worden vooralsnog niet genoemd, al zingt de naam van Pachuca-middenvelder Erick Gutiérrez nog altijd rond in Eindhoven.

Als de transferperiode op 1 september voorbij is wil PSV doorschakelen naar een aantal spelers die nu al deel uitmaken van de selectie. Jorrit Hendrix en Donyell Malen beschikken allebei over een tot medio 2020 doorlopend contract en lijken op korte termijn een voorstel voor een nieuwe verbintenis te kunnen ontvangen. Hendrix is al een aantal seizoenen basisspeler, terwijl Malen zich inmiddels heeft opgewerkt tot eerste vervanger van Hirving Lozano en Steven Bergwijn. De negentienjarige aanvaller, die dinsdag nog de winnende goal maakte tegen BATE Borisov, wordt daarnaast, net als bijvoorbeeld Cody Gakpo, gezien als een basiskracht voor de toekomst.

PSV heeft verder al enkele pogingen ondernomen om de verbintenis van Gastón Pereiro open te breken. De Uruguayaan ligt eveneens nog twee jaar vast, maar een doorbraak blijft vooralsnog uit. De Eindhovenaren, die ook nog op zoek zijn naar een aantal offensieve versterkingen voor Jong PSV, willen voorkomen dat spelers nog maar een jaar onder contract staan aangezien dit invloed kan hebben op een eventuele te incasseren transfersom.