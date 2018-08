De Ligt begrijpt vrees rond Raiola: ‘Zo ben ik op alle manieren voorzien’

Matthijs de Ligt werd deze zomer in verband gebracht met een uitgaande transfer bij Ajax, maar het lijkt er sterk op dat de negentienjarige verdediger dit seizoen wederom speler van de Amsterdamse club zal zijn. De geruchten omtrent een overstap werden in een eerder stadium gevoed door het feit dat De Ligt in zee is gegaan met Mino Raiola.

De flamboyante zaakwaarnemer heeft de stempel om zijn pupillen voor grote bedragen te laten verkassen, waardoor fans van Ajax vreesden bij de komst van de belangenbehartiger. De Ligt geeft in gesprek met Voetbal International aan dat hij wel begrijpt dat mensen die link leggen. “Maar voor mij is het gewoon een kwestie van goede mensen om me heen verzamelen.”

“Ik werk al lange tijd samen met Barry Hulshoff en dat doe ik nog steeds. Barry is gespecialiseerd in voetbalinhoudelijke begeleiding. Mino heeft op andere gebieden meer kennis”, aldus de aanvoerder van Ajax, die sterk in zijn schoenen wil staan als het gaat om mogelijke onderhandelingen. De Oranje-international wil dan ook op zakelijk gebied streven naar ‘de goede mix’.

“Mijn vader reken ik ook tot het groepje mensen dat belangrijk is voor mijn carrière. Hij is mijn vertrouwenspersoon met wie ik alles kan bespreken. Zo ben ik op alle manieren voorzien van mensen die weten waarover ze het hebben”, besluit De Ligt, die woensdagavond het met Ajax opneemt tegen Dynamo Kiev in het kader van de play-offs voor de groepsfase van de Champions League.