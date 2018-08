‘Ajax wijst geïnteresseerd Olympique Marseille de deur’

Ajax wil André Onana deze maand niet laten vertrekken, zo meldt Voetbal International woensdagochtend. Volgens het weekblad staat de keeper in de 'nadrukkelijke belangstelling' van meerdere Spaanse clubs, terwijl Olympique Marseille momenteel het meest concreet is. De verliezend Europa League-finalist van vorig seizoen heeft van Ajax echter nul op het rekest gekregen.

Onana ligt nog drie jaar vast in Amsterdam en liet vorig seizoen weten wel open te staan voor een vertrek. Inmiddels lijkt die wens minder nadrukkelijk aanwezig, aldus Voetbal International. Niet alleen heeft Ajax zich tot genoegen van Onana aanzienlijk versterkt, ook lonkt deelname aan de Champions League. De Kameroener zou vastberaden zijn om zich op dat podium te bewijzen. Zaakwaarnemer Albert Botines bevestigt bovendien dat Ajax hem niet wil laten gaan.

In De Telegraaf gaf de 22-jarige sluitpost woensdag al aan dat hij niets kan uitsluiten. "In de voetballerij zeggen sommige spelers vandaag dat ze zeker blijven en vertrekken ze morgen toch. Ik wil geen verwachtingen wekken. Het enige dat ik weet, is dat ik een contract heb tot 2021 en ik heel gelukkig ben bij Ajax", zei Onana, die woensdagavond met Ajax aantreedt tegen Dynamo Kiev in de Johan Cruijff ArenA.

Olympique Marseille heeft interesse in Onana vanwege een blessure bij doelman Steve Mandanda. Men lijkt echter verder te moeten zoeken. Onana, die deze week door Clarence Seedorf werd opgenomen in de selectie van Kameroen, kwam begin 2015 over van Barcelona en ontpopte zich na het vertrek van Jasper Cillessen naar diezelfde club, twee jaar geleden, tot eerste keeper van Ajax.