De Boer maakt zich zorgen over Ajax: ‘Dat moet je ook in je spel hebben’

De laatste keer dat Ajax actief was in de groepsfase van de Champions League, was onder het bewind van Frank de Boer. De Amsterdammers moeten nu alleen nog met Dynamo Kiev afrekenen om het hoofdtoernooi van het miljardenbal te bereiken. De Boer is onder de indruk van de huidige selectie van Ajax.

“Qua kwaliteit wat ze nu op het veld hebben staan, geloof ik dat wel. Het team van mij met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Christian Eriksen was ook echt een heel goed team. Nu zie je een mooie mix. Jeugdspelers met heel veel talent en wat ervaren spelers. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Noussair Mazraoui doen het nu hartstikke goed”, zegt De Boer bij Veronica.

In de heenwedstrijd van het tweeluik met Dynamo Kiev moet Ajax het woensdagavond in eigen stadion stellen zonder David Neres. Volgens de 48-jarige oefenmeester is het ontbreken van de Braziliaanse vleugelaanvaller een behoorlijke aderlating. “Hij zorgt voor diepte en dat moet je ook in je spel hebben.”

“Klaas-Jan (Huntelaar, red.) heeft de snelheid niet meer om de bal in de diepte te vragen. Ziyech en Tadic komen in de bal, dus je hebt dan bijna geen diepte. Daar maak ik me wel een beetje zorgen over”, besluit De Boer. Ajax en Dynamo Kiev trappen woensdagavond om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers rekenden eerder in de kwalificatiecyclus af met Sturm Graz en Standard Luik, terwijl Dynamo Kiev Slavia Praag elimineerde.