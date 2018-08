Viergever: ‘Hopelijk blijven ze langer in Nederland, dat is alleen maar goed’

Donyell Malen besliste dinsdagavond de Champions League-voorrondewedstrijd tegen BATE Borisov in het voordeel van PSV en de negentienjarige aanvaller was niet het enige talent van de Eindhovenaren dat in actie kwam in Wit-Rusland. Trainer Mark van Bommel ruimde eveneens plek in voor Pablo Rosario, terwijl Mauro Júnior ook mocht invallen. Nick Viergever kijkt met goedkeuring naar het talent dat eraan zit te komen bij PSV.

“Bij elke club lopen talenten rond. Dat is ook een kenmerk van het Nederlandse voetbal, daar moeten we het van hebben. Hopelijk blijven ze wat langer in Nederland, dat is alleen maar goed. Nu staat er weer een paar op de deur te kloppen en ze vallen gewoon goed in”, reageerde de deze zomer van Ajax overgenomen verdediger na afloop van het duel bij Voetbal Inside.

PSV zette door de 2-3 uitoverwinning in Borisov een belangrijke stap richting de groepsfase van het miljardenbal en Viergever denkt dat dit weleens een belangrijke rol kan gaan spelen in de ontwikkeling van de Eindhovense talenten: “Als je jong bent moet je gewoon veel wedstrijden spelen”, gaat hij verder.

“Nederland is denk ik een mooi platform om veel wedstrijden te spelen. Zeker als je Europees gaat spelen, dat gaan we. We willen graag naar de Champions League, dat is het hoogste podium. Dat zijn ervaringen voor een groep die alleen maar goed zijn en daar moeten we vol voor gaan.” De regerend Nederlands landskampioen kan de klus volgende week dinsdag in eigen huis afmaken, als de return op de agenda staat.