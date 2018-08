Ten Hag heeft meerdere opties: ‘Hij moet nog wel tandje bijschakelen’

Ajax neemt het woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA op tegen Dynamo Kiev en in de heenwedstrijd van de play-offs voor de groepsfase van de Champions League kan Erik ten Hag niet beschikken over David Neres, die kampt met een hamstringblessure. De trainer van de Amsterdammers stelt dinsdag op de persconferentie dat hij aan verschillende vervangers denkt.

“Zakaria Labyad is een optie, maar er zijn ook andere opties. Donny van de Beek zou ook een optie kunnen zijn, dan moeten we het team iets anders inrichten. Neres is met zijn snelheid en doelgerichtheid een zeer belangrijke speler voor ons. We zullen hem morgen hoe dan ook enorm missen. Nu moet de diepgang van andere spelers komen”, aldus Ten Hag, geciteerd door Voetbal International.

Labyad kwam tijdens het duel met VVV-Venlo (0-1) ook al binnen de lijnen voor Neres. De Marokkaans international kwam deze zomer over van FC Utrecht, maar heeft zijn stempel nog niet kunnen drukken zoals aanwinsten Daley Blind en Dusan Tadic dat wel hebben gedaan. Ten Hag heeft desalniettemin veel vertrouwen in Labyad.

“Dat zie je bij meer spelers die nieuw bij een club komen, zeker bij een club met een specifieke speelstijl als Ajax. Hij moet nog wel een tandje bijschakelen”, aldus Ten Hag, die weet dat de kritiek op zijn person veelal komt door opportunisme. “Dat kan van de ene op de andere dag ook weer veranderen", aldus de oefenmeester van Ajax.

"Ik richt me op mijn team en het verbeteren van mijn team. Daarvoor ben ik hier ook aangesteld. Ik trek me er weinig van aan, maar je kan niet alles langs je heen laten gaan. Je moet meekrijgen wat het sentiment is, maar je moet je blijven focussen op het verbeteren van je team. Daarvoor moet ik de verantwoordelijkheid nemen."