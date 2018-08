Derksen bekritiseerd op sociale media na opduiken beelden van Ziyech

Johan Derksen wordt op sociale media bekritiseerd voor uitspraken die hij maandagavond deed over Hakim Ziyech. De analist stelde bij Veronica Inside dat 'de onvrede' van het gezicht van de middenvelder van Ajax afstraalt. Volgens Derksen weigerde Ziyech om zijn ploeggenoot Dusan Tadic te feliciteren na diens doelpunt tegen VVV-Venlo (0-1), maar uit nieuwe beelden blijkt wat anders.

Tadic nam deze zomer het rugnummer 10 over van Ziyech en mede daardoor heeft Derksen het idee dat de twee elkaar niet liggen. "Ze spelen allebei hun eigen wedstrijd. Ik kan me niet voorstellen dat Ziyech nog enige sympathie voor Tadic heeft. Het ligt zó gevoelig", zei hij. "Ziyech is nu echt voor zichzelf bezig. Ik heb erop gelet en hij ging Tadic bij zijn strafschop niet persoonlijk feliciteren. Het zit niet lekker in die groep."

Op dinsdag, de dag na de uitzending, doken op Twitter beelden op vanuit De Koel. Daaruit blijkt dat Ziyech wel degelijk euforisch was na het doelpunt van Tadic: hij springt bovenop de groep juichende spelers en pakt Tadic ook persoonlijk even vast. Het leidde tot kritiek op de uitspraken van Derksen. "Laat je dit filmpje vrijdag even aan Johan zien?", schrijft een twitteraar. Een ander: "Echt ongelofelijk dat Derksen betaald krijgt om wekelijks te laten zien totaal niet met de actualiteit bezig te zijn."

Ajax gaf het rugnummer van Ziyech aan Tadic, omdat de club ervan uitging dat de Marokkaans international zou vertrekken. Tien dagen voor het verstrijken van de transferdeadline speelt hij echter nog altijd voor Ajax. Trainer Erik ten Hag erkende onlangs dat de kans op een vertrek van Ziyech 'steeds kleiner' wordt: als er geen mooie club voorbijkomt, blijft hij 'gewoon' in Amsterdam.