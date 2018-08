‘Meerderheid vindt Van Bronckhorst niet juiste trainer voor Feyenoord’

Door de 3-0 overwinning op Excelsior is de onrust bij Feyenoord wat afgenomen. Na de Europese uitschakeling tegen AS Trencín en de nederlaag tegen de Graafschap in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen is het nodige gezegd en geschreven over het functioneren van trainer Giovanni van Bronckhorst. Volgens de bezoekers van Voetbalzone is hij niet meer de juiste man voor Feyenoord.

De afgelopen week kon op de frontpage worden gestemd op de poll: Is Giovanni van Bronckhorst nog de juiste trainer voor Feyenoord? Dat deden ruim vijfduizend bezoekers. 42 procent stemde op ja en is van mening dat Van Bronckhorst nog de juiste man is om de selectie van Feyenoord onder zijn hoede te hebben.

58 procent van de stemmers vindt dat Van Bronckhorst niet meer de juiste trainer voor Feyenoord is. De 43-jarige oefenmeester staat sinds de zomer van 2015 aan het roer in Rotterdam-Zuid en wist in de afgelopen drie jaar de landstitel, tweemaal de KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal te winnen. Dit seizoen begon moeizaam voor Feyenoord, na de uitschakeling door AS Trencín in de voorronde van de Europa League (4-0 en 1-1) en de 2-0 nederlaag tegen De Graafschap.

Feyenoord won afgelopen zondag echter met 3-0 van Excelsior, door doelpunten van Robin van Persie, Jeremiah St. Juste en Jan-Arie van der Heijden. “De laatste twee weken hebben veel kracht gekost, zowel fysiek als mentaal. Ik ben blij met deze zege, daardoor kunnen we nu rustig gaan toewerken naar de volgende wedstrijd, tegen Heerenveen”, sprak Van Bronckhorst na afloop tegenover FOX Sports.