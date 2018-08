Tientallen miljoenen lonken voor PSV: ‘Tegenovergestelde van een schoolreis’

PSV neemt het dinsdagavond in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Champions League op tegen BATE Borisov. De Eindhovenaren beseffen dat kwalificatie voor de groepsfase van het miljardenbal ten koste van de Wit-Russen niet alleen op sportief vlak wenselijk is. Toon Gerbrands weet dat er vele miljoenen euro’s op het spel staan bij het tweeluik.

“Als wij ons plaatsen voor de Europa League krijgen we vijftien miljoen”, stelt de directeur van PSV in gesprek met Omroep Brabant. “Dat is wel bruto, dus daar moeten nog allemaal dingen vanaf, maar dat is een indicatie. Als we naar de Champions League gaan, dan is het 35 miljoen. Dit zijn redelijk dure wedstrijden, want het verschil is twintig miljoen.”

Gerbrands waakt voor onderschatting van BATE Borisov. Velen stellen dat PSV over twee wedstrijden moet zien af te rekenen met de topclub uit Wit-Rusland, maar Gerbrands is van mening dat de ploeg van Mark van Bommel alle zeilen moet bijzetten. “Kijk maar naar vorig jaar. Toen zeiden de mensen ook dat we een redelijke kans hadden (tegen NK Osijek, red.)”, aldus de sportbestuurder.

“Dat lukte niet, waardoor we helemaal geen Europees voetbal speelden. De tijd van wij doen het wel even is in Nederland wel echt voorbij. Voor een profclub is dit een heel belangrijke trip. Wij kunnen ons Europees seizoen voortzetten in de Champions League of Europa League. Wij willen graag op het hoogste niveau spelen, dus dit is voor ons het tegenovergestelde van een schoolreis.”