‘Barcelona onderneemt in laatste dagen van augustus offensief voor De Jong’

Barcelona heeft de komst van Frenkie de Jong toch nog niet uit het hoofd gezet, zo schrijft Sport. Volgens de Spaanse krant gaan de Catalanen in de laatste weken van de transferwindow nog een poging ondernemen om de 21-jarige middenvelder los te weken bij Ajax. Barça denkt in de laatste dagen van augustus een kans te kunnen maken.

Ajax strijdt komende weken met Dynamo Kiev om een plaats in de groepsfase van de Champions League en de Amsterdammers willen in het tweeluik een beroep doen op De Jong. Barcelona gaat naar verluidt dus pas na de return in Oekraïne, op 28 augustus, een poging wagen om de middenvelder los te weken bij Ajax. De Amsterdammers hebben tot dusver iedere poging van Barça om De Jong over te nemen geblokkeerd.

De Amsterdammers zijn geenszins van plan mee te werken aan een vertrek van De Jong, maar Barcelona zou erin geloven dat Ajax met een offensief nog te overtuigen is. De kampioen van Spanje ziet in de middenvelder de perfecte aanvulling voor de selectie, temeer omdat hij op meerdere posities uit de voeten kan. De Jong zou volgens de Spaanse krant zelf ook graag naar Barcelona willen vertrekken, maar heeft veel respect voor Ajax.

Om die reden wil De Jong alleen vertrekken als Barcelona en Ajax op vriendschappelijke wijze tot een overeenstemming komen. Intern zou de middenvelder hebben aangegeven dat hij alleen naar aanbiedingen van Barça zou willen luisteren en dat hij deze of volgende zomer graag naar de Spaanse grootmacht wil verkassen.