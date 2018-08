‘Vitesse wil mij niet laten gaan. Feyenoord? Nee, geen interesse’

Bryan Linssen erkent dat hij deze zomer de mogelijkheid heeft gehad om Vitesse te verlaten. De aanvaller verklapt niet welke clubs interesse in hem hadden, maar laat ook weten dat de club uit Arnhem niet van plan was om mee te werken. Het contract van de 27-jarige Linssen loopt in GelreDome nog tot medio 2020 door.

“Vitesse wil mij niet laten gaan. Of er interesse is? Ja, er was wel interesse”, aldus Linssen voor de camera van FOX Sports, na de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1). Verslaggever Hans Kraay jr. vroeg vervolgens of die ‘interesse’ mogelijk te maken heeft met de situatie waar Jean-Paul Boëtius zich momenteel in bevindt.

“Nee”, was Linssen duidelijk. Boëtius werd na de rode kaart tegen De Graafschap bestraft door Feyenoord en mag van trainer Giovanni van Bronckhorst vertrekken. Linssen zou in dat geval in beeld kúnnen komen in De Kuip, maar voorlopig is hij nog bij de club van trainer Leonid Slutsky te bewonderen.

Met Vitesse slaagde hij er zondag niet in om Heerenveen te verslaan. “We hebben veel grote kansen gehad en Heerenveen veel onder druk gezet. Met één goal doen we onszelf zeker tekort. We zijn helemaal niet blij met een punt.”