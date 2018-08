‘Of je accepteert hoe Mesut Özil voetbalt, of je laat hem gaan’

Mesut Özil slaagde er vorige week zondag in de wedstrijd tegen Manchester City (0-2) niet in om zijn stempel te drukken. Het fletse optreden kwam de middenvelder op de nodige kritiek te staan en Unai Emery stelt dat de voormalig international van Duitsland ‘veeleisender’ moet zijn op het veld. De manager wil dat Özil vaker aan de bal komt om de voorwaartsen in stelling te brengen.

Emery vertelde vrijdag op de persconferentie dat dat niet het enige is waar de 29-jarige Özil aan moet werken, want hij vindt ook dat de linkspoot moet blijven meeverdedigen. “Er zijn verdedigende en aanvallende momenten. Iedere speler moet die toewijding hebben. We moeten het samen doen, of we nu aanvallen of verdedigen. Ik eis dat van iedere speler.”

Nwankwo Kanu is van mening dat Arsenal de kwaliteiten van Özil nadrukkelijker moet omarmen, zo vertelt de oud-aanvaller in een interview met the Sun: “Iedere speler is anders. Maar je moet kijken naar de sterktes en niet naar de zwaktes. Özil kan aan zijn zwaktes werken, maar je kunt hem niet veranderen. Of je accepteert hoe hij is of je laat hem gaan”, is de Nigeriaan duidelijk.

“Je wil toch ook niet dat Diego Maradona of Lionel Messi gaan verdedigen? Je wil dat ze het voorin doen en doen wat ze altijd doen. Als het om een bepaalde stijl van voetballen gaat, dan moet de coach die stijl tegemoetkomen en ruimte maken voor de speelstijl van Özil. Ik weet niet waarom er nog steeds mensen zijn die zich zoveel over Özil beklagen.” Arsenal neemt het zaterdag op Stamford Bridge op tegen Chelsea.