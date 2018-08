‘Zware straf’ voor Boëtius: ‘Hij heeft toch niemand vermoord?’

Jean-Paul Boëtius pakte een rode kaart tegen De Graafschap en werd daarvoor door Feyenoord bestraft. Hij kreeg een boete, ontbreekt in de selectie tegen AS Trencín en heeft naar verluidt te horen gekregen dat hij op zoek mag naar een andere club. Het verbaast Kenneth Perez dat Boëtius zo zwaar wordt bestraft.

“Hoe dom was die rode kaart van Eric Botteghin dan? Moet hij dan ook geschorst worden? Je hebt je straf gehad voor dat eerste. Dan is dat afgelopen. Nu straf je hem en jezelf. Ik vind het een zware straf. Hij heeft toch niemand vermoord ofzo? Hij heeft toch geen doodschop uitgedeeld of iets ergs gedaan?”, aldus Perez bij FOX Sports.

Met ‘dat eerste’ doelt Perez op het moment waarop Boëtius weigerde om aan de cooling down mee te doen na de vriendschappelijke wedstrijd tegen Fenerbahçe. “Daar heeft hij een week straf voor gehad”, voegt collega-analyticus Mario Been toe. “Als je er dan in komt en dít doet, wat moet een coach dan? Moet hij je belonen?”

“Het is een herhaling van zetten. Hij heeft hem al een keer gewaarschuwd. Nu laat hij zijn ploeg weer in de steek. Als ik Gio (Giovanni van Bronckhorst, red.) moet geloven, denk ik dat hij hier weinig kans van slagen heeft.” De 24-jarige Boëtius speelde tot dusverre 136 wedstrijden voor Feyenoord en daarin kwam hij tot 26 doelpunten en 26 assists. Zijn contract loopt in De Kuip nog tot medio 2020 door.