Transfers op komst bij Tottenham: ‘Als spelers niet gelukkig zijn…’

Tottenham Hotspur haalde in de afgelopen transferwindow geen spelers en liet ook geen voetballers gaan. Daar komt mogelijk verandering in, want Mauricio Pochettino is bereid om ontevreden spelers eventueel een vertrek te gunnen. Onder anderen Danny Rose en Georges-Kevin N’Koudou worden aan een transfer gelinkt.

“Ze maken allemaal deel uit van de selectie. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij Burnley en misschien krijgt hij nu de mogelijkheid om daar meer en structureler te spelen dan hier. Hij is jong”, doelt Pochettino op de 23-jarige N’Koudou, die in 2016 werd overgenomen van Olympique Marseille en in het voorgaande voetbaljaar tot acht wedstrijden kwam voor Burnley. Daarin scoorde de Fransman niet.

“De transfermarkt in Europa is nog open. Er kan veel gebeuren”, gaat de manager op zijn persconferentie verder. “Ik denk niet dat er nog veel beweging komt omdat we zelf niemand kunnen halen, maar er kunnen nog wel wat individuele dingen gebeuren. We staan ervoor open, ik sta ervoor open. Als sommige spelers niet gelukkig zijn omdat ze denken elders meer te kunnen spelen, of simpelweg een nieuwe uitdaging of omgeving nodig hebben…”

Tottenham speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen Fulham. Vincent Janssen maakt geen deel uit van de selectie en lijkt nog terug te keren bij Fenerbahçe. Een andere spits, Harry Kane, is in ieder geval klaar om aan de aftrap te verschijnen tegen the Cottagers. “Iedereen is fit. Hij is wedstrijdklaar. Alle spelers zijn fit en kunnen beginnen. Maar sommigen hebben nog tijd nodig om op hun top te komen.” De wedstrijd tussen Tottenham en Fulham wordt vanaf 16.00 uur afgewerkt op Wembley.