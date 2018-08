LaLiga sluit 15-jarige deal: Spaanse wedstrijden afgewerkt in VS en Canada

In de nabije toekomst worden wedstrijden van LaLiga afgewerkt in de Verenigde Staten en Canada. De competitieorganisator maakt bekend dat er een overeenkomst is gesloten met Relevant Sports voor de duur van vijftien jaar, waarbij het de bedoeling is dat enkele wedstrijden in de Spaanse competitie in de Noord-Amerikaanse landen worden gespeeld.

De verwachting is dat vooral topclubs Atlético Madrid, Barcelona en Real Madrid af en toe naar Noord-Amerika gaan afreizen. De overeenkomst tussen alle partijen gaat per direct in. "Ons doel is om de passie voor het voetbal over de hele wereld te vergroten. Deze overeenkomst zal zeker zorgen voor meer populariteit in de VS en Canada", aldus Javier Tebas, voorzitter van LaLiga.

De precieze invulling van de deal moet nog worden bekeken. Vermoedelijk wordt de eerste wedstrijd aldaar komende winter al gespeeld, mogelijk in Miami. De poging van LaLiga wordt gezien als een kans om de Premier League bij te benen. “Als de NBA en de NFL buiten hun territorium mogen spelen, waarom de Spaanse competitie dan niet?”, aldus Tebas.

Danny Sillmann van Relevant Sports is blij met de deal, zo tekende de Financial Times eerder op uit zijn mond. “Ons doel is om één wedstrijd van de grond te krijgen. We gaan bekijken hoe het vanaf daar ontwikkelt. Een van de kansen voor LaLiga is om hier aan hun merk te werken. (…) Het is aan ons de taak om hun verhaal, van de clubs en de sterren, goed te vertellen.”