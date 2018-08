Blind waarschuwt: ‘Dat we dan toch weer gaan pielen, nu niet zweven’

Ajax wist zich dinsdagavond te plaatsen voor de play-offs voor de groepsfase van de Champions League door in de Johan Cruijff ArenA met 3-0 af te rekenen met Standard Luik. Het spel van de Amsterdammers was bij tijd en wijle zeer prettig om naar te kijken, maar Daley Blind predikt realiteitszin na alle loftuitingen in de media richting de Ajacieden.

Blind erkent dat het op het veld af en toe genieten was, onder meer van de wijze waarop het team georganiseerd was. "Luik had eigenlijk geen idee welke kant het op moest", zegt de verdediger in gesprek met het Algemeen Dagblad. De Oranje-international is blij dat Ajax de volgende ronde van de kwalificatiecyclus heeft bereikt met goed spel, maar plaatst ook een kanttekening.

"Dat we na de 3-0 toch weer gaan pielen. Nu niet zweven. Even normaal blijven doen. Zaterdag bij VVV-Venlo spelen we in een totaal andere ambiance. Uiteindelijk moet je de motivatie uit jezelf halen. Elke keer weer", beseft Blind. De deze zomer van Manchester United overgekomen linkspoot wil best meegaan in de euforie dat Ajax goed speelde tegen de Belgen, maar weet dat er betere tegenstanders gaan komen.

"We mogen nu best zeggen dat het goed was. Maar in de Champions League krijg je weer tegenstanders van een ander kaliber. Dan is het maar de vraag of we zelf zo dominant kunnen voetballen. Maar dat is iets voor later. Het geeft wel een prettig gevoel in het achterhoofd dat we sowieso in de Europa League spelen, maar zo'n wedstrijd tegen Standard werkt aanstekelijk. Dit soort avonden willen we meer."