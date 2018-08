Arsenal troefde concurrentie af: ‘Ik heb met de grootste clubs gesproken’

Mattéo Guendouzi ruilde Lorient in juli in voor Arsenal. De club uit Londen betaalde naar verluidt acht miljoen euro exclusief variabelen en de middenvelder maakte in de competitiewedstrijd tegen Manchester City zijn debuut voor the Gunners. Guendouzi had ook voor andere clubs kunnen kiezen.

Het talent bevestigt in een interview met de Evening Standard dat ‘veel clubs’ in hem geïnteresseerd waren: “Ik heb gesproken met enkele van de grootste clubs in Europa, maar toen ik van de belangstelling van Arsenal hoorde, was de beslissing erg makkelijk om te nemen. Ik ben erg blij om hier te zijn.”

Voordat Guendouzi zijn jawoord gaf, liet hij zich informeren door Jérémie Aliadière, die zijn carrière vorig jaar afsloot bij Lorient en eerder voor onder meer Arsenal speelde. “Hij zei dat dit een plek is waar ik mij kan ontwikkelen en veel kan leren. Hij was erg positief en daardoor kreeg ik veel vertrouwen in de keuze die ik zou maken.”

“Arsenal is de club van mijn hart”, vervolgt de international van Frankrijk Onder-20. “Er hebben hier veel Fransen gespeeld en Thierry Henry is na zijn carrière hier natuurlijk een symbool geworden. Ik keek veel wedstrijden van Arsenal met mijn vader en daarom heeft deze club een speciaal plekje in mijn hart.” Guendouzi tekende tot medio 2022.