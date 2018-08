Ajax - Standard Luik: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Voor Ajax staat dinsdag de return van het dubbele treffen met Standard Luik op het programma. De heenwedstrijd in België eindigde in een 2-2 gelijkspel, nadat de Amsterdammers in de tweede helft een 0-2 voorsprong zagen verdampen. In eigen stadion moet de ploeg van trainer Erik ten Hag plaatsing zien af te dwingen voor de vierde voorronde van de Champions League.



Blessures bij Ajax

Kasper Dolberg verscheen in aanloop naar de return van de derde voorronde van de Champions League weer op het trainingsveld, maar behoort nog niet tot de wedstrijdselectie. De Deense spits kampte de afgelopen tijd met een buikwandblessure. Vacláv Cerny en Daley Sinkgraven ontbreken al langere tijd bij Ajax, terwijl Carel Eiting een vraagteken is voor het duel met Standard. De middenvelder kampte maandagochtend met buikkrampen, trainde wel mee, maar is volgens Ten Hag nog een twijfelgeval.



Vermoedelijke opstellingen

Volgens het Algemeen Dagblad brengt Ten Hag dinsdagavond dezelfde elf namen in het veld als vorige week in Luik. Dat betekent dat Donny van de Beek andermaal op de bank moet plaatsnemen. Tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, die afgelopen zaterdag tegen Heracles Almelo in een teleurstellend 1-1 gelijkspel eindigde, gaf de oefenmeester Klaas-Jan Huntelaar, Lasse Schöne, Nicolas Tagliafico en Frenkie de Jong nog rust. Kaj Sierhuis, Carel Eiting, Maximilian Wöber en Van de Beek begonnen in hun plaats, maar zitten tegen Standard vermoedelijk dus weer op de reservebank.

Standard speelde afgelopen weekeinde met 0-0 gelijk tegen Cercle Brugge met een sterk gewijzigd elftal. Trainer Michel Preud’homme gaf vijf spelers uit zijn basisopstelling tegen Ajax rust en hield Christian Luyindama, Collins Fai, Razvan Marin, Mehdi Carcela-González en Orlando Sá op de reservebank. Het is aannemelijk dat Preud’homme in Amsterdam dezelfde namen op het wedstrijdformulier zal zetten als vorige week, al zou hij nog van spits kunnen wisselen. Renaud Emond maakte een goede indruk tijdens zijn invalbeurt tegen Ajax en tekende in blessuretijd vanaf elf meter voor de gelijkmaker. Aanwinst Maxime Lestienne behoort nog niet tot de wedstrijdselectie.

“Voor Ajax moet het. Wij zijn gretig, maar als je naar de middelen van beide clubs kijkt, dan is het eigenlijk realistisch dat zij het halen. Alleen al gezien hun laatste transfers, moet Ajax echt die Champions League halen”, zei Preud’homme tegenover Het Laatste Nieuws. De oefenmeester manoeuvreerde zijn ploeg andermaal in de positie van underdog. “Als je louter naar onze uitgangspositie kijkt, maken we ongeveer twintig procent kans. Zo lagen de kaarten eigenlijk al voor de heenwedstrijd.”

“Standard Luik creëerde weinig echte open kansen in het vorige duel. Het waren eigenlijk alleen maar schoten van afstand. Als wij ons eigen spel spelen, moet het goed komen. Wat ik verwacht? Geen open wedstrijd in elk geval. We zullen anticiperen op wat Standard doet”, zo werd Ten Hag tijdens de afsluitende persconferentie geciteerd door het Algemeen Dagblad. “We gingen niet meer volle bak in de tweede helft en werden daarom ontzettend slordig aan de bal. Veel onnodig balverlies en we benutten ook de kansen niet. Bij 2-0 hadden we de kans om 3-0 te maken en bij 2-1 kregen we ook de kans op 3-1. Dat laten we dan na.”

De winnaar van het treffen tussen Ajax en Standard neemt het op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Slavia Praag en Dynamo Kiev. Het eerste duel in Tsjechië eindigde in 1-1. Plaatsing voor de vierde voorronde van de Champions League levert al minimaal vijf miljoen euro op, terwijl uitschakeling in de laatste kwalificatieronde hetzelfde bedrag oplevert. Indien Ajax zich weet te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, rinkelt al helemaal de kassa in Amsterdam.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui; Ziyech, Schöne, F. De Jong; Tadic, Huntelaar, Neres.

Vermoedelijke opstelling Standard: Ochoa; Cavanda, Luyindama, Laifis, Fai; Bastien, Agbo, Marin; Mpoku, Sá, Carcela.



Ajax - Standard Luik op televisie

Het duel tussen Ajax en Standard is dinsdag gratis te bekijken. Het duel begint om 20.30 uur en is voor klanten van Ziggo live te zien op Ziggo Sport, kanaal 14. Bij andere providers is Ziggo Sport Select eenmalig gratis beschikbaar. Ziggo (kanaal 14), KPN (239/233), Telfort (239/233), XS4ALL (239/233), OnsBrabantnet (160), Solcon (160), Canal Digital (33), Delta (631), Caiway (311/999), Kabeltex (301), TELE2 (111), SKV (581), Kabelnoord (90), T-Mobile (160), Cambrium (660), Fiber (160), Pling (410), SKP (254), Trined (271), Youfone (420), Joyne (42), Breedband Helmond (265) en Online.nl (120).