Boëtius schuldbewust na rode kaart: ‘Je voelt woede, je voelt teleurstelling’

Jean-Paul Boëtius werd in het duel tussen De Graafschap en Feyenoord (2-0) tien minuten voor tijd van het veld gestuurd. De 24-jarige vleugelaanvaller ontving een gele kaart na een overtreding op Furdjel Narsingh, trakteerde scheidsrechter Pol van Boekel op een cynisch applausje en kon daarna met zijn tweede gele prent het veld verlaten. Na afloop toont Boëtius zich schuldbewust.

“Dat was heel dom. Je doet het uit emotie. Je voelt woede, je voelt teleurstelling. Je staat achter tegen De Graafschap, speelt met tien man, krijgt wat kansjes die er steeds net niet ingaan. Ik laat me even gaan. Daarmee benadeel ik mijn teamgenoten en de stafleden en wordt het alleen maar moeilijker om het nog om te draaien”, zegt Boëtius in gesprek met FOX Sports. Feyenoord verloor op bezoek bij De Graafschap voor de tweede keer deze week.

Afgelopen donderdag gingen de Rotterdammers met 4-0 onderuit tegen AS Trencín in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League. “We weten dat het erin zit. Dat hebben we laten zien. Maar nu komt het er niet uit. Dat is zuur, daar neem je uiteindelijk andere mensen in mee. We hebben heel veel supporters die meekomen en die een goed resultaat willen zien. Je doet het ook voor je familie, voor jezelf en voor je teamgenoten.”

“We weten wat we kunnen. Dat weten andere mensen ook. Die verwachten dat elke wedstrijd. Dat willen wij zelf ook, maar soms zitten er wedstrijden tussen dat het niet loopt. Dat is moeilijk te accepteren”, vervolgt Boëtius, die niet durft te zeggen waar het verkeerd gaat bij Feyenoord. “Wist ik het maar. Wat nu zaak is, is dat we bij elkaar blijven en die passie en strijd erin blijven gooien. Dat is de enige manier om dit om te draaien.”