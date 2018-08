FC Emmen houdt stand en boekt historische zege in Den Haag

De allereerste wedstrijd in de Eredivisie heeft FC Emmen winnend afgesloten. De promovendus stond zondagmiddag tegenover ADO Den Haag in het Cars Jeans Stadion en beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, totdat het bezoek vlak voor rust twee keer toesloeg. Na de thee kwam ADO terug, maar wisten de bezoekers de schade tot één tegendoelpunt te beperken: 1-2.

Bij de eerste wedstrijd van Emmen op Eredivisie-niveau koos trainer Dick Lukkien voor aanwinst Nicklas Pedersen als spits. Bij ADO was Erik Falkenburg als vervanger van de vertrokken Björn Johnsen aangewezen. Na een fanatiek begin van Emmen kreeg ADO meer grip op de wedstrijd. De eerste grote kans was voor Melvyn Lorenzen, maar de aanvaller kon doelman Kjell Scherpen niet zijn eerste tegentreffer in de Eredivisie bezorgen. Ook Tom Beugelsdijk waagde een poging, maar de verdediger miste jammerlijk.

Pedersen was halverwege het eerste bedrijf namens Emmen het gevaarlijkst, maar Indy Groothuizen had een puike redding in huis. Even later counterde ADO zich naar het doel van Scherpen, maar Nasser El Khayati kon evenmin doel treffen. Een zondagsschot van Glenn Bijl zorgde voor het eerste doelpunt in het duel. De verdediger stoomde op, schoot van afstand en zorgde, mede dankzij de paal, voor de eerste treffer ooit in de Eredivisie voor Emmen.

Anco Jansen complementeerde het feestje namens de bezoekers vlak voor het rustsignaal door een strafschop te benutten. Scheidsrechter Richard Martens zag een overtreding van Danny Bakker op Wouter Marinus, waarna Jansen koel bleef: 0-2. Meteen na de rust was Emmen wederom gevaarlijk. Jansen en ook Luciano Slagveer waren gevaarlijk, maar Groothuizen wist dit keer wel zijn doel schoon te houden. Aan de andere kant van het veld loste El Khayati een schot op doel, maar Scherpen bracht redding.

ADO probeerde snel de aansluitingstreffer te maken en Sheraldo Becker slaagde hier uiteindelijk in. Bij een afgeslagen corner wist de aanvaller de bal in het net te deponeren: 1-2. Falkenburg en wederom Becker hadden vlak daarna de uitgelezen mogelijkheid om de gelijkmaker te produceren, maar op miraculeuze wijze ging het leer niet tegen de touwen. ADO bleef op zoek naar de 2-2, maar Emmen hield in het restant van het duel stand, mede dankzij goed keeperswerk van Scherpen, en kon zodoende de eerste overwinning in de Eredivisie vieren.