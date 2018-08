Emery vol bewondering: ‘Zijn trainersloopbaan is groter dan die van mij’

Arsenal opent het nieuwe Premier League-seizoen zondagmiddag met een thuiswedstrijd tegen Manchester City. Unai Emery zal tegen de landskampioen officieel debuteren als manager van the Gunners. In aanloop naar de kraker heeft de opvolger van Arsène Wenger op een persconferentie mooie woorden over voor collega Josep Guardiola.

Ofschoon Emery al een tijdje meeloopt in het trainersvak na dienstverbanden bij onder meer Valencia, Sevilla en Paris Saint-Germain, koestert hij grote bewondering voor de coach van Manchester City. "Ik ben 46, hij 47. Hij had een grotere loopbaan dan ik als speler en ook zijn trainersloopbaan is groter dan die van mij", wordt de Arsenal-coach geciteerd door Sky Sports. "Ik sta graag tegenover hem, het eist meer van mijn voorbereiding. Toen ik trainer van Valencia was, waren de wedstrijden tegen Barcelona (waar Guardiola coach was, red.) altijd interessant en veeleisend."

"We proberen iedere wedstrijd en training beter te worden, maar zondag moeten we het laten zien op het hoogste niveau", zegt Emery op de officiële website van Arsenal over het duel met Manchester City. "We zullen zowel tactisch als individueel moeten pieken. Daarnaast hoop ik dat de supporters massaal achter ons zullen staan. Als onze supporters aan achter ons staan, is het voor de spelers eenvoudiger optimaal te presteren."

Emery kampt in aanloop naar zondag met de nodige defensieve problemen. Sead Kolasinac is hoe dan ook afwezig vanwege een knieblessure, terwijl het meespelen van Nacho Monreal hoogst onzeker is. Daardoor lonkt op de linksbackpositie een basisplaats voor de relatief onervaren Ainsley Maitland-Niles. "Ik weet het nog niet. Ik zal mijn basiself zaterdag of zelfs pas zondag bekendmaken, maar Ainsley was in de laatste oefenwedstrijd tegen Lazio de linksback", aldus Emery.