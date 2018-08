Zaakwaarnemer Malcom doet boekje open: ‘We namen wraak op AS Roma’

Dat Malcom deze zomer niet transfereerde naar AS Roma, komt voor een belangrijk deel door zijn zaakwaarnemer. Leonardo Cornacini vertelt in gesprek met TMW dat hij niet blij was met de manier waarop Roma zich begin juli opstelde rond een andere transfer. De zaakwaarnemer voelde zich gepasseerd toen de Italianen doelman Daniel Fuzato overnamen van Palmeiras.

Malcom was al bijna op het vliegtuig naar Rome gestapt, toen Barcelona zich te elfder ure bij Girondins Bordeaux meldde met een bod. De Braziliaan koos voor de kampioen van Spanje, ondanks dat Roma en Bordeaux hun akkoord al wereldkundig hadden gemaakt. "De waarheid is dat we ervoor kozen om niet naar Roma te gaan, omdat ze slecht met ons omgingen", vertelt zaakwaarnemer Cornacini.

"Ik werkte aan een deal voor Daniel Fuzato, een van mijn andere cliënten, maar dat regelde Roma uiteindelijk met een andere zaakwaarnemer. Tegen hem heb ik overigens niets. Kortom: het was wraak. Ik zeg het niet graag, maar dat was het. Roma behandelde ons tien dagen eerder slecht, dus stelden wij ons ook zo op", aldus Cornacini, die aangeeft dat hij niet op eigen houtje de stekker uit de deal trok.

"Samen met Malcom besloot ik dat Roma niet de beste bestemming was. Zelfs met de deal van Malcom haalde Monchi er andere tussenpersonen bij. Malcom is blij dat hij voor Barcelona speelt", concludeert de belangenbehartiger. De 21-jarige Malcom speelde tot dusver drie wedstrijden voor Barcelona. Hij scoorde eenmaal, uitgerekend tegen Roma, in een wedstrijd die met 2-4 verloren ging.