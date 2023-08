Benzema mist strafschop en leidt daarmee cruciale nederlaag Ittihad in

Karim Benzema beleefde geen succesvolle avond met Ittihad Club zaterdag. In de kwartfinale van de Arab Club Champions Cup ging Ittihad namelijk met 1-3 onderuit tegen Al-Hilal en de Fransman miste een penalty. Namens de tegenpartij kwamen onder meer Sergej Milinkovic-Savic en Malcom wél tot scoren.

Bij beide ploegen stonden er genoeg bekende namen aan de aftrap. Benzema werd bij Ittihad vergezeld door N'Golo Kanté en de van Celtic overgekomen Jota. Fabinho, die eind juli overgenomen werd van Liverpool, werd nog buiten de selectie gelaten door trainer Nuno Espírito Santo. Bij Al-Hilal stond Kalidou Koulibaly centraal achterin en was er voor Rúben Neves en Milinkovic-Savic een plekje op het middenveld ingeruimd. Coach Jorge Jesus koos daarnaast voor de Braziliaan Malcom in de spits.

Binnen een kwartier kwam Al-Hilal op voorsprong, toen Milinkovic-Savic wist raak te knikken uit een corner van Rúben Neves: 0-1. Op slag van rust kreeg diezelfde ploeg een strafschop, die werd benut door buitenspeler Salem Al-Dawsari: 0-2. Vlak na rust deed Ittihad iets terug via Romarinho: 1-2. De marge van twee doelpunten werd al snel hersteld, daar Malcom van dichtbij binnen wist te werken na een strakke voorzet: 1-3.

Niet veel later kreeg ook Ittihad een penalty. De scheidsrechter keek in eerste instantie over een overtreding op Romarinho heen, maar na een kort VAR-moment werd er alsnog naar de stip gewezen. Benzema ging achter de bal staan en schoot hard en laag in. De inzet van de Fransman eindigde echter op de paal. Na de gemiste strafschop bleven kansen voor Ittihad uit, waardoor Al-Hilal er met de winst vandoor ging. Die ploeg neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van het duel tussen Al-Shabab en Al-Wahda.