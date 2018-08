‘Van Bronckhorst passeert net aangewezen eerste keus in EL’

Feyenoord nam onlangs afscheid van Brad Jones, die afgelopen seizoen fungeerde als eerste keus onder de lat. Trainer Giovanni van Bronckhorst wees vervolgens Justin Bijlow aan als nieuwe eerste keeper, maar de jongeling zou donderdagavond als de Rotterdammers het in de voorrondes van de Europa League opnemen tegen AS Trencín weleens op de bank kunnen zitten. Het Algemeen Dagblad meldt namelijk dat Kenneth Vermeer de voorkeur lijkt te krijgen.

De ervaren, van een uitleenbeurt bij Club Brugge teruggekeerde, sluitpost geldt voor Van Bronckhorst als een serieuze optie voor de bekerduels en Europese wedstrijden. De coach liet eerder deze week op een persconferentie al doorschemeren serieus te overwegen om Vermeer in Europees verband te laten starten en lijkt meteen daad bij woord te voegen.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 8 Aug 2018 om 11:21 (PDT)

Van Bronckhorst heeft daarnaast te maken met een waslijst aan afwezigen, aangezien onder meer Eric Botteghin, Tonny Vilhena, Robin van Persie, Nicolai Jörgensen, Yassin Ayoub en Jeremiah St. Just om uiteenlopende redenen ontbreken. Twijfelgeval Jens Toornstra is wel inzetbaar en de middenvelder lijkt met Dylan Vente een jonge vervanger voor Van Persie voor zich te krijgen. Andere relatief onervaren krachten als Bart Nieuwkoop, Sofyan Amrabat en Calvin Verdonk beginnen vermoedelijk eveneens in de basis.

Feyenoord kende geen rimpelloze aanloop naar het duel, aangezien de Rotterdammers graag hadden gezien dat de wedstrijd, mede vanwege de hoge temperaturen, later zou beginnen dan 19.00 uur. De UEFA besloot echter anders en Van Bronckhorst moet zich daarbij neerleggen: “Het is niet anders. We hebben er geen grip op. De UEFA bepaalt. We voetballen wanneer dat van ons verlangd wordt”, klinkt het berustend.