‘Chelsea verrast en licht clausule van 100 miljoen binnen 24 uur’

Engelse media speculeerden maandag en dinsdagochtend nog dat Jack Butland de grootste kans maakt om als opvolger van Thibaut Courtois naar Stamford Bridge gehaald te worden, maar uit Spanje komen andere geluiden. Mundo Deportivo bericht namelijk dat Jan Oblak de gedroomde vervanger van de Belgisch international is en zo snel mogelijk moet worden opgepikt door de Londenaren.

De international van Slovenië ligt echter wel nog tot medio 2021 vast bij Atlético Madrid, waardoor hij alleen voor de absolute hoofdprijs op te halen is. De 25-jarige doelman heeft een transferclausule van honderd miljoen euro in zijn contract bij los Colchoneros staan en mag alleen vertrekken als dat bedrag op tafel komt. Chelsea laat zich hier volgens de Spaanse sportkrant echter niet door afschrikken en zal de clausule in de komende 24 uur in werking stellen.

Als Oblak inderdaad voor dat bedrag naar the Blues vertrekt, wordt het record van duurste keeper aller tijden deze zomer voor de tweede keer verbroken. Nadat Gianluigi Buffon door zijn transfer van Parma naar Juventus voor een kleine 53 miljoen euro in 2001 de duurste keeper ooit werd, duurde het zeventien jaar voordat er een doelman voor meer geld werd verkocht. Alisson Becker stapte vorige maand echter voor 62,5 miljoen van AS Roma over naar Liverpool, waardoor de Braziliaan zich, in ieder geval voorlopig, de duurste sluitpost ooit mag noemen.

Atlético speelde met het aantrekken van Antonio Adán al voorzichtig in op een vertrek van Oblak, die vooralsnog niet is ingegaan op voorstellen van de Europa League-winnaar om zijn contract open te breken. De Sloveen is bij Chelsea overigens niet de enige kandidaat voor de op een vertrek naar Real Madrid aansturende Courtois: naast Butland zouden ook Sergio Rico van Sevilla en Athletic Club-doelman Kepa Arrizabalaga op het verlanglijstje van trainer Maurizio Sarri staan.