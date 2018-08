‘Ik wist niet wat me overkwam, ik was kapot! Tadic, niet normaal’

Een nieuwe Eredivisie-seizoen staat voor de deur en Kees Kwakman is benieuwd in hoeverre de Nederlandse topclubs aan de verwachtingen gaan voldoen. De voormalig verdediger zegt tegenover FOX Sports dat Ajax dé titelkandidaat is, gezien de aankopen die zijn aangekomen in Amsterdam én de spelers die zijn gebleven.

“De druk is er ook het allerhoogst, omdat zij het vier jaar niet zijn geweest. Erik ten Hag is er vanaf het begin bij, dus ik verwacht ook dat Ajax een vaster elftal krijgt, meer automatismen. Maar ja, wat als Hakim Ziyech alsnog weggaat? En onrust, zoals nu dat gedoe over zijn rugnummer, ligt in Amsterdam altijd meer op de loer dan ergens anders”, stelt Kwakman.

De analist is van mening dat Feyenoord 'net dat beetje extra kwaliteit' mist, ook in de breedte, om kans te maken op de titel. Als degradatiekandidaten zegt Kwakman dat de gepromoveerde clubs FC Emmen, Fortuna Sittard en De Graafschap voor de hand liggen, terwijl ook VVV-Venlo en NAC Breda het wel eens lastig zouden kunnen krijgen. Kwakman gaat komend seizoen het meeste letten op Dusan Tadic, met wie hij een jaar samenspeelde bij FC Groningen.

Kwakman kan zich een bepaalde pass- en trapoefening met de Serviër nog goed herinneren. "Ik wist niet wat me overkwam, het leek wel alsof ik niet meer kon voetballen. Zo'n hoog tempo, ik was kapot! Tadic, niet normaal... Elke aanname goed, elke pass goed. En een drive en energie... Ik sloot meteen vriendschap met hem, want ik dacht: jij wordt de beste speler met wie ik ooit zal samenspelen, haha."