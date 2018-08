Felicitaties voor Feyenoord: ‘Prachtig, en mooi dat Robin aanvoerder is’

Feyenoord legde zaterdag beslag op de Johan Cruijff Schaal. De Rotterdammers rekenden na strafschoppen af met PSV en deden dat zonder Karim El Ahmadi, die begin juli transfervrij overstapte naar Al-Ittihad in Saudi-Arabië. El Ahmadi is blij voor zijn voormalige ploeggenoten.

“Prachtig voor Feyenoord en mooi dat Robin aanvoerder is nu. Dat is in alle opzichten een prima vervolg van het afgelopen seizoen”, aldus de 33-jarige middenvelder in een interview met De Telegraaf. Van Persie nam de aanvoerdersband onlangs over van El Ahmadi, maar was vorig jaar ook al een leider in de groep, erkent de international van Marokko.

“Hij was vorig jaar heel ondersteunend naar mij. En in wezen straalde hij al uit dat hij een aanvoerder is. Ik had de band, maar Robin was ook elke dag bezig om de jongens scherp te houden”, aldus El Ahmadi, die de twee jaar oudere Van Persie nog altijd als een van de beste voetballers van de Eredivisie beschouwt.

“Dat zie je aan hoe hij staat, aan de steekpasses die hij geeft en aan zoveel andere dingen. Jammer dat hij niet al vorig jaar zomer bij ons was.” El Ahmadi tekende bij Al-Ittihad een contract voor twee seizoenen. Eerder kwam de 53-voudig international nog uit voor Aston Villa, Al-Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten en FC Twente.