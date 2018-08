‘El Potro’ bij PSV: ‘Als je mij één keer aanvalt, ga ik er drie keer overheen’

Angeliño verkaste deze zomer voor circa vijf miljoen euro van Manchester City naar PSV. De linksback belooft vuurwerk, want zijn focus ligt op het aanvallen. "Als je mij één keer aanvalt, ga ik er drie keer overheen", vertelt de Spanjaard in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Met drie doelpunten en zes assists maakte Angeliño vorig seizoen bij NAC Breda al duidelijk dat aanvallen in zijn bloed ziet. In zijn jeugd werd hij steevast El Potro genoemd: 'het veulen'. Hij was toen al sneller en sterker dan de andere jongens. "Misschien noemden ze me daarom zo. Ik kom ook graag en vaak mee op langs de zijlijn om voorzetten te geven en ben een aanvallend ingestelde back", vertelt Angeliño.

"Ik val meer aan, dan dat ik verdedig. Natuurlijk doe ik tijdens wedstrijden mijn verdedigende werk als linksback, maar aanvallen zit in mijn natuur", aldus de miljoenenaankoop, die hoopt te kunnen dienen als aangever van Luuk de Jong. Na het oefenduel met Valencia (2-1 zege) zei de spits dat hij veel energie steekt in de wisselwerking met Angeliño.

"Wanneer je iemand als Luuk in de ploeg hebt, moet je zijn kwaliteiten goed benutten. Hij is sterk in de lucht, een pure aanvaller. Ik denk dat het goed kan gaan werken tussen ons", concludeert Angeliño. Zaterdagavond kan hij zijn officiële debuut maken voor PSV, wanneer de landskampioen het in eigen huis opneemt tegen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.