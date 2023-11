BILD: Angeliño staat voor uitzichtloze situatie na hard besluit van Galatasaray

Zaterdag, 18 november 2023 om 15:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:33

Angeliño lijkt de komende tijd niet op veel speeltijd te hoeven rekenen bij Galatasaray. De linksback, die door de Turkse grootmacht wordt gehuurd van RB Leipzig, lijkt in Istanbul nog niet voldoende te hebben overtuigd om een transfersom van zes miljoen euro te rechtvaardigen. Cim Bom sprak een verplichte optie tot koop af met Leipzig wanneer Angeliño twintig wedstrijden voor de club zou hebben gespeeld. Hij staat nu op zeventien optredens.

Angeliño werd afgelopen zomer met hoge verwachtingen voor 1,5 miljoen euro gehuurd door Galatasaray. De voormalig verdediger van onder meer NAC Breda en PSV kreeg direct het vertrouwen van trainer Okan Buruk. Het gebeurt nu echter steeds regelmatiger dat Angeliño zonder pardon naar de bank wordt verwezen ten faveure van Kazimcan Karatas of Abdülkerim Bardakci.

Angeliño speelde tot op heden zeventien wedstrijden voor Galatasaray, dat beseft dat de verplichte koopoptie wordt geactiveerd als de 26-jarige Spanjaard nog driemaal in actie komt. Galatasaray lijkt echter nog niet overtuigd genoeg van de prestaties van Angeliño om een transfersom van zes miljoen euro te rechtvaardigen.

Galatasaray heeft volgens BILD al aangeklopt bij Leipzig om over nieuwe voorwaarden te onderhandelen. Dat heeft voor de Turkse nog niet geleid tot het gewenste resultaat, daar die Roten Bullen willen vasthouden aan de nu geldende voorwaarden.

Zodoende dreigt Angeliño van vaste basisspeler permanent te worden gedegradeerd tot maximaal bankzitter. Een hard gelag voor de Spanjaard, die lang deel uitmaakte van een vrijwel onverslaanbaar team. Uitgerekend vorig weekend, toen Angeliño niet van de bank kwam tijdens het uitduel met Hatayspor, verloor Galatasaray zijn ongeslagen status in de Süper Lig: 2-1.

Angeliño werd aan het begin van het seizoen 2017/18 door Manchester City verhuurd aan NAC Breda. Daar maakte hij dusdanig veel indruk, dat PSV aan het begin van de volgende jaargang op de stoep stond bij City en 5,5 miljoen euro overmaakte.

Ook in Eindhoven maakte hij indruk, waarna City besloot de vertrekclausule in zijn contract te lichten en Angeliño terug te halen. Twee seizoenen later vertrok hij definitief naar Leipzig, waar hij sterk begon. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan TSH Hoffenheim.