‘Barcelona laat De Jong een jaar met rust na komst van Vidal’

Barcelona staat op het punt om Arturo Vidal over te nemen van Bayern München en heeft om die reden niet direct behoefte aan Frenkie de Jong, zo meldt Sport. De Chileen wordt gezien als 'brug' voor de komst van het talent van Ajax: het plan is om De Jong over een jaar weg te plukken uit de Eredivisie. Met de ervaren Vidal, van wie wordt verwacht dat hij er meteen staat, kan Barcelona het komende seizoen overbruggen.

Binnen de club zou men ervan overtuigd zijn dat De Jong vroeg of laat de clubkleuren van Barça gaat verdedigen. De regerend kampioen van Spanje heeft het gevoel dat de situatie 'onder controle' is: De Jong heeft weliswaar meerdere aanbiedingen op zak, maar zou al hebben besloten dat hij enkel naar Barcelona wil. De grootmacht wil deze zomer echter geen transfer forceren en hetzelfde geldt voor De Jong.

Ajax zou openstaan voor een transfer in 2019, zodat De Jong nog een jaar bij de club blijft. Volgens Sport is Barcelona bereid om ook volgend jaar vijftig miljoen euro voor de verdediger annex middenvelder te betalen. Het contract van De Jong bij Ajax loopt nog vier seizoenen door. De 21-jarige Ajacied kwam vooralsnog tot 26 wedstrijden voor de Amsterdammers in de Eredivisie.

Vorige week woensdag vertelde De Jong aan Voetbal International dat hij de berichten uit de Catalaanse pers meekrijgt. "In het begin is het wel leuk natuurlijk, maar nu heb ik langzamerhand zoiets van: van mij hoeft het allemaal niet meer. Of ik er genoeg van heb? Nee, ze mogen schrijven wat ze willen. In het begin vond ik het wel grappig dat ik in Spanje op een voorpagina stond, maar nu heb ik niet meer zoiets als: wat leuk."