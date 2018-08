Man City incasseert miljoenen en ziet Joe Hart na vele jaren vertrekken

Joe Hart is speler van Burnley. De club uit de Premier League meldt via de officiële kanalen dat de doelman overkomt van Manchester City, waar de Engelsman niet op veel speelminuten kon rekenen van manager Josep Guardiola. Met de transfer van de 31-jarige sluitpost is naar verluidt een bedrag van 4,5 miljoen euro gemoeid. Hart tekent voor twee seizoenen op Turf Moor.

Voor Hart komt er zodoende een einde aan een periode van twaalf jaar in Manchester. De 75-voudig international was in zijn eerste seizoenen een zeer gewaardeerde kracht, maar met de komst van Guardiola kreeg Hart geen vaste basisplek meer. De Engelsman werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd, aan respectievelijk Torino en West Ham United.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 7 Aug 2018 om 2:37 (PDT)

Burnley heeft behoefte aan een nieuwe keeper, aangezien internationals Nick Pope en Tom Heaton aan de kant staan met blessureleed. Hart werd de afgelopen weken met verschillende clubs in verband gebracht, waaronder Chelsea, dat hem zou zien als de mogelijke opvolger van Thibaut Courtois. Ook maakten sommige media de link met Manchester United en OGC Nice, maar uiteindelijk is Burnley de nieuwe werkgever van Hart geworden.

Hart is met Manchester City eerder deze zomer nog wel meegegaan naar de Verenigde Staten, waar de landskampioen zich voorbereidde op het nieuwe seizoen. De doelman speelde in totaal 348 wedstrijden voor the Citizens, waarin hij 347 goals incasseerde en 137 keer de nul hield. Hart won met de Engelse topclub in totaal vijf prijzen, waaronder twee landstitels (2012 en 2014).