Start Feyenoord het Champions League-avontuur met winst?

Maandag, 18 september 2023 om 13:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:14

Feyenoord keert na vijf jaar afwezigheid terug in de groepsfase van de Champions League. De eerste tegenstander in de poule is Celtic, dat dinsdagavond op bezoek komt in De Kuip. Het elftal van trainer Arne Slot wil natuurlijk niets liever dan het Europese avontuur beginnen met drie punten, al moet met in Rotterdam-Zuid waken voor onderschatting van de kampioen uit Schotland.

Voor Feyenoord verlopen de laatste paar weken crescendo. Na ruime zeges op Almere City (6-1) en FC Utrecht (1-5) werd ook sc Heerenveen naar de slachtbank geleid: 6-1. Een prima generale dus voor de clash met Celtic op eigen veld. The Bhoys van manager Brendan Rodgers wonnen zaterdag zonder problemen van Dundee FC (3-0) en gaan fier aan kop in de Schotse Premier League.

Pakt Feyenoord dinsdag direct drie punten in de Champions League? Win vijftig keer je inzet bij winst van de Rotterdammers in De Kuip. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken!

Wint Feyenoord thuis van Celtic? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+