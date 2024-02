75-voudig Engels international hangt vanaf juni handschoenen aan de wilgen

Joe Hart zet na dit seizoen een punt achter zijn profcarrière. Dat heeft de 36-jarige doelman op zijn Instagram-kanaal bekendgemaakt. Hart twijfelde al een tijdje om te stoppen, en heeft nu in samenspraak met zijn club Celtic besloten zijn beslissing kenbaar te maken. De reden waarom hij stopt onthult hij op een later moment, zo belooft de Engelsman in een video-item.

Harts contract bij Celtic loopt eind mei af, waardoor er veel vraagtekens bestonden rondom de keeperspositie bij the Hoops. Om duidelijkheid te verschaffen, besluiten hij en de club het nieuws nu te delen.

"Het is iets waar ik al een tijdje over nadenk", aldus Hart in het video-item. "Er is geen goed of slecht moment, maar kijkend naar het grote plaatje wilden we de speculaties uit de weg helpen. Er is een hoop discussie over de keeperspositie."

Hart zegt zich fysiek 'geweldig' te voelen, wat dus niet aan zijn besluit ten grondslag ligt. Wat wél, maakt hij op een later moment bekend, zo belooft hij.

"Ik ga mijn best doen om uit te drukken wat deze geweldige club voor mij betekent als dit seizoen ten einde is", voegt Hart in de caption op Instagram toe. "Tot dan zal ik mijn alles geven om het succesvol af te sluiten. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke support. Big Joe", sluit hij met een hart-emoji af.

Hart, 75-voudig Engels international, is vooral bekend om zijn tijd bij Manchester City. Tussen 2006 en 2018 verdedigde hij 348 keer het doel van the Citizens, onder meer in het seizoen van de eerste landstitel sinds 44 jaar (2011/12).

In 2018 vertrok hij naar Burnley, na al een tijdje op het tweede plan te hebben gezeten bij City. Hij maakte nog een tussenstop bij Tottenham Hotspur, voordat hij in 2021/22 eindelijk weer eens eerste doelman werd bij Celtic. Dat is Hart vandaag de dag nog.

