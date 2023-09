Discussie over doelpunt van Feyenoord: ‘Slimmigheidje of een gestolen goal?’

Donderdag, 21 september 2023 om 10:23 • Wessel Antes • Laatste update: 10:27

Maarten Wijffels vraagt zich af of het eerste doelpunt van Feyenoord tegen Celtic (2-0) winst had moeten tellen. De journalist van het Algemeen Dagblad analyseert de vrije trap van Calvin Stengs uitgebreid en vraagt zich af: “was hier nou sprake van een slimmigheidje? Of toch van een gestolen goal?” Wijffels stelt dat Feyenoorder Dávid Hancko en Mats Wieffer het zicht van Celtic-doelman Joe Hart belemmeren door in de muur te gaan staan, iets dat sinds 2019 meer mag.

De journalist heeft de beelden van het doelpunt van Stengs veelvuldig teruggekeken. “Dinsdagavond vlak voor rust veranderde de Kuip voor even in een bouwterrein”, aldus Wijffels. “Calvin Stengs stond klaar voor een vrije trap, bij Celtic metselden ze alvast een muurtje. En ook twee Feyenoorders zochten daarin naar hun plek. Dat wil zeggen: Mats Wieffer wilde vlak naast de Schotse muur gaan staan, David Hancko kort ervoor. Het plan: het zicht voor keeper Joe Hart belemmeren en Stengs meer ruimte geven voor zijn schot.”

De vrije trap van Stengs in beeld.

Stengs schoot de bal uiteindelijk met een verraderlijke stuit achter Hart. Volgens Wijffels had Hancko invloed op het handelen van de keeper. “Stengs joeg de bal precies door het gat dat Hancko in het muurtje trok door op het laatste moment weg te duiken. Maar de vraag die blijft hangen: was hier nou sprake van een slimmigheidje? Óf toch van een gestolen goal?” Wijffels geeft meer duiding aan de situatie, aangezien er de afgelopen jaren het een en ander is veranderd.

“Bij de FIFA en de UEFA wilden ze af van het vele duwen, trekken en knijpen tussen spelers onderling, kortom: van het gedoe. Dus werd in 2019 de spelregel veranderd”, zo zegt Wijffels. “Eigen spelers in en naast een muur zetten mag niet meer. Je moet er minstens één meter tussen laten.” De journalist noemt Hancko’s manier van positioneren een ‘randgeval’. “Het kan zijn dat de Europese bond deze vrije trap straks gebruikt om arbiters nog eens extra te wijzen op de regels. De wegduikende Hancko en een man in de muur maken contact.” Wijffels sluit de discussie af met een simpele conclusie. “Voor Feyenoord maakt het uiteraard geen fluit meer uit. Deze goal staat voor altijd.”