‘Ik heb Erik ten Hag eigenlijk nooit gevraagd waarom juist ik speel’

Ajax gaf in de afgelopen jaren ruim negen miljoen euro uit aan de komst van Rasmus Kristensen en Luis Orejuela, maar Noussair Mazraoui mocht het woensdagavond op de rechtsbackpositie laten zien in de belangrijke Europese wedstrijd tegen Sturm Graz. De jongeling, die net als een week eerder een prima indruk achterliet, geeft nu aan dat hij zich nog geen rechtsback voelt, al is hij wel tevreden met zijn optredens.

“Ik denk dat ik het de afgelopen wedstrijden tegen Sturm Graz op die plek niet slecht heb gedaan. Ik kan gemakkelijk wegdraaien en een man passeren. Dat is voor een moderne rechtsback wel goed, maar het middenveld is de plek waarop ik profvoetbal heb gehaald”, vertelt hij in gesprek met Ajax Life. Hij heeft echter nog niet het idee dat hij de concurrentiestrijd gewonnen heeft: “Ik denk dat het daarvoor nog te vroeg is.”

“Dat kun je na twee wedstrijden echt nog niet zeggen. Ik moet het gewoon elke wedstrijd die ik krijg opnieuw laten zien”, vervolgt Mazraoui, die zich ervan bewust is dat anderen de kans zullen krijgen als hij een paar slechte wedstrijden speelt, zijn verhaal. Naast Kristensen en Orejuela heeft Ajax ook nog de op dit moment zwaar geblesseerde Joël Veltman voor de rechtsbackpositie. Mazraoui is ervan overtuigd dat de concurrentiestrijd Ajax alleen maar beter maakt en weet ook dat hij achterin goed uit de voeten kan.

“Ik denk dat ik verdedigend wel aardig mijn mannetje sta en dat ik ondertussen aanvallend ook mijn ding doe”, gaat hij verder. Trainer Erik ten Hag weet inmiddels wat hij in defensief en offensief opzicht aan hem heeft, denkt Mazraoui: “Ik ben niet iemand die bang is om zijn tegenstander uit te spelen en dat weet de trainer ook. Misschien vindt de trainer dat mooi en wil hij daar gebruik van maken, maar ik heb hem eigenlijk nooit gevraagd waarom juist ik speel.”