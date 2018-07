Bayern belooft 150 miljoen te weigeren: ‘Wij zijn niet zwak, zoals andere clubs’

Onder geen beding zal Robert Lewandowski deze zomer vertrekken bij Bayern München, zo verzekert clubvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. Internationale media schreven afgelopen weekend dat Lewandowski nog één poging wil ondernemen om een transfer te realiseren: hij wil in gesprek gaan met trainer Niko Kovac om zijn situatie uit te leggen. Zowel Rummenigge als Kovac geeft echter aan dat er geen sprake is van een transfer.

Lewandowski hoopt zelf nog altijd op een transfer naar Real Madrid. De Koninklijke is echter niet van plan om alles op alles te zetten om Lewandowski los te weten bij Bayern. Zelfs al zou Real Madrid dat wél doen, dan belooft Bayern niet te zullen meewerken. "We willen een duidelijk signaal versturen naar mensen binnen en buiten de club: Bayern is compleet anders dan andere clubs, die zwak worden als bepaalde bedragen op tafel liggen", aldus Rummenigge.

"We willen uitstralen dat onze deuren gesloten blijven. We zijn heel erg tevreden over Lewandowski. Bovendien zijn er op zijn positie maar een paar spelers met vergelijkbare kwaliteiten", vervolgt de sportbestuurder dinsdag in gesprek met TZ. "We hebben geen interesse in een verkoop. Het maakt niet uit of er een bod van 100 of 150 miljoen euro komt. Onze topspelers blijven bij ons."

Voor de camera van Sky bezigt trainer Kovac soortgelijke woorden. Hij is op de hoogte van de vertrekwens van Lewandowski, maar wil zijn spits toch binnenboord houden. "Iedereen heeft het recht om zijn wensen duidelijk te maken. Het klopt dat Robert erover nadenkt om naar een andere club te gaan. Maar wat hij wil staat los van wat wij willen", aldus Kovac. "De situatie is heel duidelijk: hij blijft in München."