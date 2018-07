‘Als Klaassen hier één of twee jaar goed speelt, kan hij weer hogerop’

Davy Klaassen kwam niet tot volle wasdom bij Everton en hoopt het voetbalgeluk bij Werder Bremen weer te vinden. Niklas Moisander heeft er vertrouwen in dat de 25-jarige aanvallende middenvelder gaat slagen in de Bundesliga.

“Als hij hier één of twee jaar goed speelt, kan hij weer hogerop. Voor ons is hij een echte versterking”, aldus de verdediger in het Algemeen Dagblad. Hij benadrukt echter ook dat de Bundesliga niet onderschat mag worden. De eerste afdeling van Duitsland is volgens de Fin ‘geen grapje’.

JA HOOR! Op de dag van zijn transfer (!) scoort Davy Klaassen voor SV Werder Bremen, in het oefenduel met Arminia Bielefeld ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 27 juli 2018

“Hij zal wat tijd nodig hebben om zich aan te passen. Die had Milot Rashica ook nodig”, verwijst Moisander naar de 22-jarige Rashica, die in de winterstop overkwam van Vitesse en tot dusverre tien wedstrijden voor Werder speelde. Daarin kwam de Kosovaar tot één doelpunt.

Die Werderaner, die getraind worden door Florian Kohfeldt, betaalden een recordbedrag van vijftien miljoen euro voor Klaassen. De eerdere duurste speler ooit van Werder was Marko Marin; voor de huidige linksbuiten van Olympiacos betaalde men in het seizoen 2009/10 ruim acht miljoen euro.