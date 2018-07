‘Van Bommel heeft bijna alle knopen doorgehakt; belangrijke rol voor Pereiro’

Mark van Bommel heeft zijn ideale opstelling bij PSV voor het komende seizoen zo goed als af, schrijft het Eindhovens Dagblad zaterdag. Alleen wanneer er nog spelers komen of gaan moet de nieuwe trainer knopen doorhakken. Voorlopig is het voor Van Bommel wel duidelijk welke elf hij op zaterdagavond 11 augustus thuis tegen FC Utrecht aan de aftrap laat verschijnen.

Over de keuze onder de lat heeft Van Bommel niet lang hoeven nadenken. Jeroen Zoet is al jaren de eerste doelman en zal dat ook het komende seizoen zijn. De 27-jarige sluitpost verlengde onlangs zijn contract. Eloy Room zal genoegen moeten nemen met een rol als tweede doelman. Nick Viergever heeft de beste papieren om te starten als linker centrale verdediger. Daniel Schwaab en Derrick Luckassen strijden om de positie naast de ex-Ajacied in het centrum. “Op dit moment willen we iedereen aan het werk zien en de benodigde minuten laten maken”, zei Van Bommel nog na de oefenwedstrijd tegen Olympiacos.

Bij PSV houdt men er rekening mee dat Santiago Arias vertrekt. Atlético Madrid en Napoli hebben naar verluidt interesse in de Colombiaans international, die vervangen zal worden door aankoop Denzel Dumfries. Op links zal Angeliño de vertrokken Joshua Brenet te gaan vervangen. Nicolas Isimat-Mirin lijkt voorlopig buiten de boot te vallen, terwijl de talenten Armando Obispo, Jordan Teze en Pablo Rosario zullen moeten hopen op invalbeurten.

Op het middenveld is een belangrijke rol weggelegd voor Gastón Pereiro, die als nummer tien gaat spelen. Hij wordt ondersteund door Jorrit Hendrix en Bart Ramselaar. Na het vertrek van Marco van Ginkel zoekt PSV nog wel naar een extra middenvelder. Érick Gutiérrez van Pachuca is in beeld bij de Eindhovenaren. In de spits komt Luuk de Jong te staan, met Steven Bergwijn en Hirving Lozano aan zijn zijde. Donyell Malen, Cody Gakpo, Albert Gudmundsson en Maximiliano Romero fungeren voorlopig als back-up.

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet, Dumfries, Luckassen/Schwaab, Viergever, Angeliño, Ramselaar, Pereiro, Hendrix, Lozano, De Jong, Bergwijn.