‘Raiola eist te veel geld en spreidt welbewust leugens in transfersoap’

Mino Raiola speelt een dubieuze rol in de transferperikelen rond Mario Balotelli, zo claimt L’Équipe. De Franse sportkrant stelt dat de zaakwaarnemer van de Italiaanse spits ‘liegt’ omtrent de contractsituatie van Balotelli bij OGC Nice. Bovendien zouden de hoge eisen van Raiola aan het adres van Olympique Marseille een overgang van Balotelli in de weg staan.

De transfersoap begon in maart, toen Raiola publiekelijk zei dat Balotelli deze zomer transfervrij is. De uitspraken van Raiola, volgens L’Équipe 'welbewuste leugens', waren bedoeld om Nice onaangenaam te verrassen, aangezien Balotelli nog een jaar onder contract staat bij de club. Alexandre Mialhe, directeur van Marseille, heeft Nice in juni gecontacteerd om een overstap van Balotelli te bespreken.

Marseille kan naar verluidt Balotelli overnemen voor een transfersom van tien miljoen euro. Balotelli is al persoonlijk akkoord met Marseille, dat echter niet wil voldoen aan de financiële eisen van Raiola. Patrick Vieira, trainer van les Aiglons, baalde begin juli dat Balotelli zich niet had gemeld op de training. Inmiddels heeft de spits zich weer aangesloten bij de spelersgroep van Nice.

“Dat hij weg wil, is geen probleem. Dat hoort bij het voetbal vandaag de dag. Maar twee seizoenen bij Nice zó ruïneren?”, zei Vieira eerder. “Zonde. We hebben een goede relatie met Marseille. We gaan het zien, het is nog vroeg. Mario is een emotionele speler en geeft altijd honderd procent. Hij gaat zich thuis voelen in de mentaliteit van Marseille, dat is zeker.”