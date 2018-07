Klopp verwerpt ‘crazy money’: ‘Die clausule is 100 miljoen, zo geweldig!’

Alisson Becker is sinds kort speler van Liverpool, nadat de Engelse topclub minimaal 62,5 miljoen euro heeft betaald aan AS Roma voor de Braziliaanse doelman. Alisson is hiermee de duurste sluitpost ooit, maar manager Jürgen Klopp zegt in gesprek met ESPN dat de markt, ook aangaande doelmannen, anders is dan een paar jaar geleden.

“Iedereen vindt dat het veel geld is en dat is het ook”, begint de Duitse oefenmeester. “Maar hij had ook weg kunnen gaan voor echt crazy money. De afkoopclausule van Jan Oblak (bij Atlético Madrid, red.) bijvoorbeeld. Die clausule is honderd miljoen euro, zo geweldig! En dat is in een jaar waar er duidelijk wat dingen gaan gebeuren aangaande keepers”, doelt Klopp op de verwachte keeperscarrousel.

“Dit is onderdeel van voetbal, om de beste spelers te halen zover dat mogelijk is. De markt inzake doelmannen is ook nog eens anders, want het is niet ieder jaar dat er iemand beschikbaar is. We wisten niet precies of Alisson beschikbaar was of niet, maar op een specifiek moment beseften we dat hij dat wel was. En dat was ook het moment dat we besloten om voor hem te gaan.”

Klopp erkent dat de situatie van Simon Mignolet en Loris Karius iets is veranderd. “We zijn tevreden met onze doelmannen. Dus er zijn geen twijfels over Mignolet: veel kwaliteit. Van het hoogste niveau, ook in de Premier League. Dit geldt ook voor Karius. Ja, we weten wat er is gebeurd in de finale (van de Champions League, red.), maar we weten prima dat dit niet de reden is om Alisson te halen.”