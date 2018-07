‘Pirelli dringt bij Internazionale aan op komst Messi na transfer Ronaldo’

De transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus hebben de alarmbellen in Milaan doen rinkelen. Internazionale moet de nieuwe werkgever van Lionel Messi worden, als het aan hoofdsponsor Pirelli ligt. De transfer moet in de zomer van volgend jaar gaan plaatsvinden, zo schrijft Tuttosport.

Messi speelt al zijn gehele loopbaan als profvoetballer voor Barcelona en heeft in de media al meerdere keren laten weten dat hij in Europa nooit voor een andere club zal spelen. De Catalanen zullen op hun beurt niet van plan zijn om hun sterspeler en uithangbord te laten gaan. Inter denkt toch een kans te maken nu Ronaldo van Real Madrid naar Juventus is gegaan. De club uit Milaan hoopt dat Messi open staat voor een overstap nu zijn Portugese rivaal al de stap naar de Serie A heeft gemaakt.

Marco Tronchetti Provera, algemeen directeur van Pirelli, al jarenlang hoofdsponsor van Inter, heeft de hoop uitgesproken dat Messi naar Milaan komt. Hij doet een oproep aan de Suning Holding Group, de eigenaar van Internazionale. “Ik hoop dat Suning, zodra Financial Fair Play dit toestaat, een geweldige aankoop kan doen. Messi? Hoe kan je nee zeggen tegen Messi”, aldus Provera tegen de Italiaanse sportkrant.

Mocht het daadwerkelijk tot een transfer van Messi naar Inter komen, dan is Pirelli niet voornemens om bij te dragen aan het salaris van de Argentijn, zoals Fiat dat als sponsor van Juventus wel doet bij Ronaldo. Laatstgenoemde maakte reeds voor minimaal honderd miljoen euro de overstap naar La Vecchia Signora en zette zijn handtekening onder een contract voor vier jaar.