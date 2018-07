‘Barcelona blokkeert te elfder ure transfer van Malcom naar Roma’

Malcom vertrekt mogelijk toch niet naar AS Roma, zo melden Italiaanse media. De aanvaller had maandagavond in Rome moeten landen, om dinsdagmorgen een medische keuring te ondergaan, maar de Braziliaan is niet komen opdagen. Volgens de laatste berichten zou Girondins Bordeaux uiteindelijk geen toestemming voor de vlucht hebben gegeven.

Bordeaux zou namelijk een hoger bod van Barcelona hebben ontvangen en derhalve meer voelen voor een overgang van de aanvaller naar Spanje. De Ligue 1-club en AS Roma maakten maandag via de officiële kanalen al melding van een akkoord over de 21-jarige Braziliaan, die zelf echter nog geen enkel document heeft ondertekend. Barcelona heeft naar verluidt 41 miljoen euro geboden en de verwachting is dat AS Roma nu ook meer gaat bieden.

Bordeaux wil volgens Franse media nu rustig afwachten hoe de onvoorziene ontwikkelingen zullen uitpakken. Het bod van Barcelona is immers exclusief variabele bonussen, waardoor de club uit de wijnstad aanzienlijk meer kan toucheren voor de aanvaller. Malcom zal in het Camp Nou ook ongetwijfeld meer kunnen verdienen dan in Rome, waar een contract tot medio 2023 à 2,5 miljoen euro voor hem klaarligt.

Malcom, die nog tot medio 2021 vastligt bij de Franse club, kan bij een overgang naar Rome worden gezien als een concurrent voor Justin Kluivert, aangezien de aanvaller zowel op links- als op rechtsbuiten kan spelen. Ook kan Malcom als aanvallende middenvelder fungeren. Mocht hij uiteindelijk niet naar AS Roma gaan, dan maakt de club mogelijk alsnog werk van Hakim Ziyech.