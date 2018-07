Ibrahimovic geint: ‘Dan was ik hier nu al de president geweest’

Zlatan Ibrahimovic heeft vrijwel overal succes gekend. De aanvaller scoorde in Zweden, Nederland, Italië, Spanje, Frankrijk en Engeland aan de lopende band en in dienst van Los Angeles Galaxy staat de teller na vijftien wedstrijden op twaalf doelpunten.

Op de vraag van een journalist in hoeverre hij de voetbalcultuur in de Verenigde Staten reeds heeft veranderd, zegt de 36-jarige Zweed: “Ik weet niet of ik hem veranderd heb, ik doe gewoon mijn werk. Maar ze hebben geluk dat ik hier tien jaar geleden niet al naartoe ben gekomen, anders was ik vandaag de dag president geweest.”

Ibrahimovic tekende bij Los Angeles Galaxy een contract tot nieuwjaarsdag 2021. Hij staat met de club van de Duitse manager Sigi Schmidt na twintig speelronden op de vierde plaats in de Major League Soccer. FC Dallas leidt de dans, want de club uit Texas heeft acht punten meer dan the G’s en staat eerste.

Overigens deed CNN in 2016 een poging om Ibrahimovic te vragen naar zijn mening over Donald Trump, die op dat moment nog niet was verkozen. “Boeit me niet”, luidde het antwoord van de 116-voudig international van Zweden. In de Major League Soccer staat hij op de vierde plaats op de topscorerslijst, want Josef Martínez (22), Bradley Wright-Philips (13) en Gyasi Zardes (13) maakten meer doelpunten.