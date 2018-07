‘PSV hanteert vraagprijzen van vijftig en twintig miljoen euro’

PSV verlengde vrijdag het contract van Jeroen Zoet en wil ook Hirving Lozano en Steven Bergwijn behouden. Het Eindhovens Dagblad schrijft zaterdag dat de aanvallers ‘de belangrijkste agendapunten’ zijn voor de laatste fase van de transferperiode.

De regionale krant meldde vrijdag al dat PSV ‘er alles aan gaat doen’ om de 22-jarige Lozano te behouden en voegt er nu aan toe dat een eventuele koper minimaal vijftig miljoen euro op tafel moet leggen wil die kans maken op de komst van de Mexicaan. De 32-voudig international ligt nu nog tot medio 2023 vast in het Philips Stadion.

Lozano werd vorig jaar voor acht miljoen euro overgenomen van het Mexicaanse Pachuca. Hij kwam in zijn debuutseizoen in het Philips Stadion tot negentien doelpunten en elf assists en werd al gelinkt aan Lazio, Manchester United, Arsenal, Everton, Juventus, Barcelona en Real Madrid.

Om de nek van de twee jaar jongere Bergwijn hangt naar verluidt een prijskaartje van ‘meer dan twintig miljoen euro’. De jeugdinternational heeft nog een contract tot de zomer van 2021 en staat er net als Lozano voor open om in ieder geval nog één seizoen in Eindhoven te blijven. Hij scoorde tot dusverre 10 keer in 79 optredens voor PSV.