Van der Wiel wilde salaris inleveren: ‘Maar Ajax had geen interesse’

Daley Blind keerde in navolging van Klaas-Jan Huntelaar en Siem de Jong terug bij Ajax en ook Gregory van der Wiel zag een rentree in de Johan Cruijff ArenA wel zitten. De dertigjarige rechtsback vertrok in februari naar Toronto FC, maar had daarvóór geïnformeerd of een terugkeer naar Ajax eventueel tot de mogelijkheden behoorde.

“Ik heb Ajax gebeld en gevraagd of ik er kon terugkeren, maar er was bij de club geen interesse”, legt de 46-voudig international van het Nederlands elftal uit aan FCUpdate.nl. “Ik wilde salaris inleveren, het maakte me echt niet uit. Als ik maar kon voetballen.”

“Ik had en heb de overtuiging dat ik met mijn kwaliteiten van waarde had kunnen zijn voor Ajax, maar helaas mocht het niet zo zijn”, aldus Van der Wiel, die eraan toevoegt dat hij niet serieus heeft nagedacht over een transfer naar een andere Eredivisionist omdat in de Eredivisie enkel Ajax een optie voor hem is.

Van der Wiel verbond zich in februari aan Toronto FC en heeft inmiddels twintig wedstrijden voor de club uit de Major League Soccer achter zijn naam staan. Daarin kwam hij tot één assist. Eerder verdedigde Van der Wiel de kleuren van Paris Saint-Germain, Fenerbahçe, Cagliari en dus Ajax.