‘Ajax wilde me niet terug. Daarna kochten ze Blind voor 20 miljoen, een klap’

Vrijdag, 19 mei 2023 om 18:20 • Sam Vreeswijk

Als het aan Gregory van der Wiel had gelegen, was hij in 2018 teruggekeerd bij Ajax. Dat vertelt hij in de podcast Football is Life. De voormalig verdediger probeerde na zijn vertrek bij het Italiaanse Cagliari een terugkeer bij Ajax te bewerkstelligen, maar de Amsterdamse club besloot niet opnieuw in zee te gaan met de inmiddels 35-jarige Van der Wiel.

“Toen ik bij Cagliari wegging, heb ik gekeken om terug te komen bij Ajax. Ik was namelijk gratis op te halen, maar ze wilden mij niet hebben”, begint Van der Wiel. Ajax had op dat moment met Joël Veltman, Noussair Mazraoui en Rasmus Kristensen al drie rechtsbacks in de selectie. “En een paar weken later kochten ze Daley Blind voor twintig miljoen. Toen dacht ik ook wel: mij hoeven jullie gratis niet, maar Daley wel voor twintig miljoen. Het is klap, na klap, na klap en ze doen allemaal wat met je.”

Vervolgens kwam Van der Wiel, die tussen 2007 en 2012 in actie kwam voor Ajax, terecht bij het Canadese Toronto FC. Daar vertrok hij begin 2019, waardoor de back opnieuw op zoek moest naar een club. Die hoopte hij te vinden in de Verenigde Staten, en dus klopte hij aan bij Atlanta United. “Die wilden mij niet hebben. Ik wilde met mijn gezin in Los Angeles wonen, dus ik heb de twee clubs daar benaderd, maar die wilden mij ook niet hebben. Toen heb ik aangeboden om gratis te komen spelen, maar dat veranderde niks. Dat terwijl ik in mijn ogen misschien wel de beste rechtsback van die competitie was.”

In de zomer van 2019 maakte Van der Wiel bekend te stoppen als profvoetballer, om een jaar later terug te komen op die beslissing: hij ging meetrainen bij RKC Waalwijk. “Daar heb ik twee weken succesvol getraind”, blikt hij terug. “Toen kreeg ik bijna een paniekaanval op het veld, omdat mijn hartslag te hoog werd. Toen heb ik wel beseft dat het zo niet ging. Ik heb daarna nog vier maanden elke dag met een fysio gewerkt om heel langzaam mijn lichaam weer te laten wennen aan de belasting. Dat ging succesvol.” Toch ging het niet veel later opnieuw mis, waardoor Van der Wiel besloot een punt achter zijn carrière te zetten. “Ik heb mezelf toen verteld: hoe graag ik het ook wil, mijn lichaam en geest laten dit niet meer toe.”