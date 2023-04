V/d Wiel schiet in de lach wanneer hij de zwakste schakel bij Ajax moet noemen

Vrijdag, 21 april 2023 om 19:17 • Tom Rofekamp

Gregory van der Wiel denkt niet dat het bij Ajax scheelt aan de spelers of trainer John Heitinga. De voormalig rechtsback van de Amsterdammers vermoedt dat vooral een vertrouwensgebrek ten grondslag ligt aan de huidige sportieve crisis. Wanneer Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters Van der Wiel naar de te lozen man vraagt, schiet hij dan ook in de lach.

Met nog vijf competitieduels te gaan lijkt de tweede plek nog het hoogst haalbare voor Ajax. De topper zondag tegen nummer drie PSV, dat op evenveel punten staat, lijkt dan ook een allesbeslissende te worden. Van der Wiel zou het 'heel jammer vinden' als de Eindhovenaren uiteindelijk de Champions League in gaan ten koste van Ajax. "Ik zit doordeweeks graag naar Ajax te kijken."

Met name het spel van Mohammed Kudus en Steven Berghuis kan Van der Wiel bekoren. Een dissonant bij Ajax weet hij echter niet te noemen. "Geen idee. Dan moet ik daar iedere dag op het veld staan om dat te kunnen zien. Ik vind niet dat er iemand is waarvan ik denk: dat kan echt niet.. Ik denk dat hij ook niet zou spelen dan. Lijkt mij", aldus Van der Wiel.

Ook aan Heitinga ligt het niet, denkt Van der Wiel. Dat de oefenmeester het tij niet heeft weten te keren in Amsterdam, mag namelijk geen verrassing heten. "Het spel is al een tijdje niet geweldig. Om te verwachten dat iemand instapt en het ineens weer sprankelt: dat werkt niet zo. Dat heeft een opbouw nodig. Het zijn details. Details qua spel, misschien de juiste samenstelling spelers, en vertrouwen natuurlijk. Dat speelt ook een rol. Het is aan hen om dat weer te recht te trekken."