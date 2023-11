‘Hoopgevend’ lichtpuntje op zure avond voor Ajax: ‘Pass die zelden te zien was’

Vrijdag, 10 november 2023

Ajax heeft een wonder nodig om overwintering in de Europa League veilig te stellen. De Amsterdammers verloren donderdagavond op eigen veld van Brighton & Hove Albion (0-2) en staan nu laatste in Groep B. De ochtendbladen zagen Ajax beter voor de dag komen dan in Engeland, maar de eerste nederlaag onder trainer John van 't Schip kon daarmee niet voorkomen worden.

"De belangrijkste ’winst’ van de avond lijkt dat Van ’t Schip de buitenlandse spelers, die Maurice Steijn na het competitieduel met Fortuna Sittard definitief kwijt was, net als de fans voor zich lijkt te hebben gewonnen", begint Mike Verweij nog hoopgevend in De Telegraaf.

"Dat Van ’t Schip het aandurfde met een middenveld met een 21-jarige (Kenneth Taylor), 18-jarige (Silvano Vos) en een 19-jarige (Hlynsson) te starten, was des Ajax’", vervolgt Verweij, die vervolgens ook een 'slechte Ajax-traditie' zag. "Akpom kwam in het veld voor Taylor, die na eerder Gregory van der Wiel, Daley Blind en Hakim Ziyech – dus geheel volgens een slechte Ajax-traditie – werd uitgefloten door zijn eigen fans."

Willem Vissers schrijft in de Volkskrant over een 'machteloos' Ajax. "Ajax kreeg in de Europa League een ouderwetse oorwassing van de in Europa debuterende Engelsen. Alle historie van Ajax bleek niets waard tegen de nieuwelingen, die voetbalden als routiniers in het continentale metier", zo klinkt het spijkerhard.

Toch ziet Vissers ook lichtpuntjes. "De drie aankopen uit de stal van de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat die in de basisploeg verschenen, doen het met de week beter: Diant Ramaj als stijlvolle doelman met een prachtige traptechniek. Josip Sutalo als leider van de defensie en Anton Gaaei, die eens een sensatie zal zijn als rechtsachter."

Ook een vierde aanwinst van Mislintat kon Vissers bekoren. "Hoopgevend was ook de korte invalbeurt van de snelle Georges Mikautadze, die bij zijn eerste balcontact een dieptepass gaf die donderdag zelden te zien was. Maar de anderen, degenen die dus allang bij Ajax voetballen, vielen bepaald niet mee. Taylor is een schim van het talent dat hij eens was."

De bewuste steekpass van Mikautadze waarmee hij Carlos Forbs bediende.

"Het blijft behelpen", kopt ook het Algemeen Dagblad. "Een nieuwe trainer en een nieuwe tactiek, maar dezelfde eindstand. Als Ajax zelf aan de bal brutaal was, dan was dat vooral op eigen helft. Opgeleefde vleugelspitsen Steven Berghuis en Steven Bergwijn werden voor rust nauwelijks gevonden. Brian Brobbey alleen als Ramaj de bal met zijn fijne trap in zijn richting trapte."

John Graat schrijft in Trouw dat Ajax op alle fronten tekort kwam tegen Brighton. "Ajax mag dan in de Eredivisie tekenen van herstel hebben getoond, donderdagavond werd de Amsterdamse trots op het tweede Europese podium weer pijnlijk op de proef gesteld. De Engelse subtopper was individueel en als collectief beter."

"Het besef dat ook Europees een verloren seizoen dreigt, daalde in de loop van de wedstrijd ook in bij het publiek in de toch weer aardig volgelopen Johan Cruijff ArenA", gaat Graat verder. "De sfeer in het stadion werd voortdurend heen en weer geslingerd tussen hoop, een wankel geloof maar ook ergernis over wat er weer allemaal misging in het spel van Ajax. En dat was veel."

Het NRC stelt dat er werk aan de winkel is voor Van 't Schip. "De nieuwe Ajax-coach moet aan de slag. Bijvoorbeeld met Bergwijn, van wie Van ’t Schip verwacht dat hij het elftal op sleeptouw neemt. Hij kwam haast niet in het aanvalsspel voor." Bij ESPN had Kenneth Perez al kritische woorden gesproken over het optreden van de Ajax-captain.