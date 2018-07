Arsenal-nieuwkomer geïmponeerd: ‘Hij kan een van de besten in de PL zijn’

Sokratis Papastathopoulos maakte onlangs voor zestien miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Arsenal en is bij de Engelse topclub herenigd met Henrikh Mkhitaryan. Papastathopoulos speelde bij Dortmund ook al samen met de Armeense middenvelder en heeft op het digitale thuis van the Gunners louter mooie woorden over voor zijn teamgenoot.

De Griekse centrumverdediger prijst met name de veelzijdigheid van Mkhitaryan, die sinds januari onder contract staat bij Arsenal. "Met de bal, zonder de bal, hoe hij werkt voor de ploeg, wat hij creëert in aanvallend opzicht en wat hij in verdedigend opzicht verzet: het is simpelweg ongelofelijk", is Papastathopoulos lovend.

Mkhitaryan werd halverwege het vorige seizoen door Arsenal weggehaald bij Manchester United en was vervolgens in zeventien officiële wedstrijden goed voor drie doelpunten en zes assists. "In zijn laatste seizoen bij Dortmund (seizoen 2015/16, red.) was hij een van de beste spelers in de Bundesliga en ik denk dat hij ook een van de beste spelers in de Premier League kan zijn", aldus Papastathopoulos.

De Grieks international is één van de zes prominente nieuwkomers bij Arsenal deze zomer: ook Lucas Torreira, Bernd Leno, Mattéo Guendouzi en Stephan Lichtsteiner werden toegevoegd aan de selectie, terwijl Unai Emery als hoofdcoach werd aangesteld als opvolger van Arsène Wenger. Arsenal begint het nieuwe Premier League-seizoen op 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen Manchester City.